Третьяк: Инцидент на матче «Водника» и «Байкал-Энергии» недопустим в спорте
Президент федерации хоккея России прокомментировал скандальную игру.
Президент федерации хоккея России прокомментировал скандальную игру.
Депутат Государственной Думы РФ, президент федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал инцидент с автоголами в матче «Водника» и «Байкал-Энергии», ставший главным информационным поводом последней недели. По его словам, произошедшее в Архангельске недопустимо в профессиональном спорте. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Невозможно представить, чтобы спортсмен, настоящий спортсмен и личность, проявил безволие и допустил подобное отношение к игре, своей профессии, болельщикам и, в конце концов, делу всей своей жизни, поступился негласными законами большого спорта», — сказал Владислав Третьяк.
По его словам, на заседании
«Знаю, что многие высказывались за отстранение клубов от продолжения борьбы в Чемпионате России в нынешнем сезоне, однако, нужно понимать, что впереди в хоккее с мячом — серия
Напомним, хоккеисты «Байкал-Энергии» победили команду «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота. Между тем главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» из Иркутска Евгений Ерахтин назвал абсурдом и цирком игру против «Водника». По его словам, нестандартная ситуация, связанная с забитыми в собственные ворота мячами, была спровоцирована именно хоккеистами архангельской команды. Как считает «рулевой»
Федерация по хоккею с мячом России аннулировала результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» на предварительном заседании
Председатель федерации бенди Архангельской области и начальник местного клуба «Водник» Дмитрий Минин заявил, что забитые в свои ворота архангельским «Водником» в матче с иркутской «Байкал-Энергией» автоголы были протестом против федерации хоккея с мячом России.
Главный тренер архангельского «Водника» Игорь Гапанович и его коллега из иркутского ХК «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года. Такое решение приняли на расширенном заседании
Кроме того, каждый хоккейный клуб заплатит по 300 тысяч рублей штрафа.
Хоккеисты красноярского «Енисея» после скандального матча чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» выступили с открытым обращением к Путину, в котором поддержали игроков и руководство архангельского «Водника» и призвали главу государства спасти хоккей с мячом для России. Ролик с обращением опубликован на Youtube.
Дополнительное заседание
Также в «Байкал-Энергии» произведены кадровые перестановки. В соответствии с изданным приказом лишены премиальных выплат директор клуба Василий Донских, спортивный директор Владимир Янко, главный тренер команды Евгений Ерахтин и старший тренер Валерий Грачев (также объявлен выговор). По инициативе клуба 2 марта расторгнут контракт с главным тренером команды Евгением Ерахтиным. Исполняющим обязанности назначен Владимир Янко.
Переигровочный матч «Байкал-Энергии» и «Водника» состоялся 3 марта. Встреча завершилась со счетом 4:3. Все четыре гола в ворота «Водника» забил Евгений Иванушкин.