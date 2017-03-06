Третьяк: Инцидент на матче «Водника» и «Байкал-Энергии» недопустим в спорте

Депутат Государственной Думы РФ, президент федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал инцидент с автоголами в матче «Водника» и «Байкал-Энергии», ставший главным информационным поводом последней недели. По его словам, произошедшее в Архангельске недопустимо в профессиональном спорте. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России.

«Невозможно представить, чтобы спортсмен, настоящий спортсмен и личность, проявил безволие и допустил подобное отношение к игре, своей профессии, болельщикам и, в конце концов, делу всей своей жизни, поступился негласными законами большого спорта», — сказал Владислав Третьяк.

По его словам, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета были приняты решения о дисквалификации главных тренеров и ряда игроков. Но общественность считает, что наказание для подобного вопиющего случая — довольно мягкое.

«Знаю, что многие высказывались за отстранение клубов от продолжения борьбы в Чемпионате России в нынешнем сезоне, однако, нужно понимать, что впереди в хоккее с мячом — серия плей-офф, в которую оба клуба отобрались по спортивному принципу. И лишать ни в чем не повинных болельщиков в Архангельске и Иркутске любимого зрелища и любимых команд, да и в целом большого хоккея неправильно! Я в курсе, что клубам вынесены строгие предупреждения и в случае следующих нарушений — они будут наказаны гораздо жестче вплоть до дисквалификации. Надеюсь, подобное больше никогда не произойдет ни в русском хоккее, ни в отечественном спорте в целом», — отметил Владислав Третьяк.

Напомним, хоккеисты «Байкал-Энергии» победили команду «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота. Между тем главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» из Иркутска Евгений Ерахтин назвал абсурдом и цирком игру против «Водника». По его словам, нестандартная ситуация, связанная с забитыми в собственные ворота мячами, была спровоцирована именно хоккеистами архангельской команды. Как считает «рулевой» бело-синих, такое поведение на льду не красит один из лучших клубов страны.

Федерация по хоккею с мячом России аннулировала результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» на предварительном заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), которое состоялось 27 февраля.

Председатель федерации бенди Архангельской области и начальник местного клуба «Водник» Дмитрий Минин заявил, что забитые в свои ворота архангельским «Водником» в матче с иркутской «Байкал-Энергией» автоголы были протестом против федерации хоккея с мячом России.

Главный тренер архангельского «Водника» Игорь Гапанович и его коллега из иркутского ХК «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года. Такое решение приняли на расширенном заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) федерации хоккея с мячом России 28 февраля.

Кроме того, каждый хоккейный клуб заплатит по 300 тысяч рублей штрафа.

Хоккеисты красноярского «Енисея» после скандального матча чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» выступили с открытым обращением к Путину, в котором поддержали игроков и руководство архангельского «Водника» и призвали главу государства спасти хоккей с мячом для России. Ролик с обращением опубликован на Youtube. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию и подчеркнул, что считает некорректным обращение красноярской команды «Енисей» к Владимиру Путину, так как ситуация красноречиво говорит сама за себя. Болельщики ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска выступили с обращением ко всем неравнодушным к ситуации, сложившейся вокруг отечественного хоккея с мячом. Жители областного центра выразили поддержку архангельскому «Воднику», в знак протеста забросившему мячи в свои ворота в игре чемпионата России против иркутского клуба «Байкал-Энергия», а также командам «Енисей» и «Старт». Ролик с обращением опубликовали на Youtube. Видео посмотрели свыше 3,5 тысячи человек.

Дополнительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) федерации хоккея с мячом России состоялось 1 марта. Главных тренеров хоккейных клубов «Байкал-Энергия» и «Водник» дисквалифицировали на 2 года. Кроме того, участвовать в соревнованиях под эгидой федерации бенди не смогут начальник архангельской команды Дмитрий Минин (2,5 года) и нападающий «Водника» Олег Пивоваров (6 месяцев). Условную дисквалификацию на 6 месяцев наложили на шестерых игроков «Байкал-Энергии» Игоря Вассермана, Илью Грачева, Алекандра Егорычева, Евгения Шадрина, Павла Дубовика, Тимура Кутупова.

Также в «Байкал-Энергии» произведены кадровые перестановки. В соответствии с изданным приказом лишены премиальных выплат директор клуба Василий Донских, спортивный директор Владимир Янко, главный тренер команды Евгений Ерахтин и старший тренер Валерий Грачев (также объявлен выговор). По инициативе клуба 2 марта расторгнут контракт с главным тренером команды Евгением Ерахтиным. Исполняющим обязанности назначен Владимир Янко.

Переигровочный матч «Байкал-Энергии» и «Водника» состоялся 3 марта. Встреча завершилась со счетом 4:3. Все четыре гола в ворота «Водника» забил Евгений Иванушкин.