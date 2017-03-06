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17:32 (мск), источник: Ежедневник.by

Леонид Заяц гарантировал Данкверту безопасность в Беларуси

Министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц гарантировал главе Россельхознадзора Сергею Данкверту безопасность во время его визита в страну.

Источник: Ежедневник.by

Как ранее сообщалось инспектора Россельхознадзора отложили свой визит в страну «из-за опасений провокаций». Сейчас министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц, путаясь найти выход из тупиковой ситуации, пригласил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта посетить нашу страну, чтобы наладить отношения между двумя странами «в сфере поставок продуктов».

При этом Леонид Заяц пообещал Данкверту, что гарантирует ему безопасность во время визита, сообщают «РИА Новости».

«С удовольствием встретим, покажем наши предприятия, расскажем обо всем. Надо же как-то встречаться, надо договариваться», — заявил Леонид Заяц.

На уточняющий вопрос, может ли он гарантировать, что Данкверт вернется на родину после визита в страну, он ответил: «Несомненно! Конечно, отправим». «А какие были препятствие гражданам Российской Федерации?» — добавил Заяц.

Леонид Заяц пояснил, что Беларусь — правое и безопасное государство, которое может гарантировать «безопасность любого, который заехал на территорию Республики Беларусь».

Инспекция Россельхознадзора 9 февраля отложила свой визит в Беларусь из-за опасений «провокаций». Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхоза Белоруссии Алексей Богданов тогда заявил, что опасения Россельхознадзора напрасны.

Напомним, что на последней пресс-конференции президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора «за нанесение ущерба государству».

«Все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил Лукашенко.

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