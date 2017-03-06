Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о еще одном погибшем в Сирии военном
В Кремле не располагают информацией о гибели российского военнослужащего в Сирии, заявил
В Кремле не располагают информацией о гибели российского военнослужащего в Сирии, заявил
«В данном случае за комментарием относительно этой публикации лучше обращаться в министерство обороны», — сказал чиновник, которого попросили отреагировать на материал Znak.com.
Ранее в понедельник, 6 марта, это
Как отмечает Znak, во время срочной службы в вооруженных силах в начале 2010-х Слышкин выполнял воинский долг в Чеченской республике, имел боевые награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».