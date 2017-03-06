Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о еще одном погибшем в Сирии военном

«В данном случае за комментарием относительно этой публикации лучше обращаться в министерство обороны», — сказал чиновник, которого попросили отреагировать на материал Znak.com.

Ранее в понедельник, 6 марта, это интернет-издание написало о том, что в Озерске (Челябинская область) состоялись похороны 23-летнего Ивана Слышкина, погибшего при выполнении боевого задания в составе группы российских войск в Сирии. В него попала снайперская пуля. Судя по фотографии надгробного камня, дата смерти — 12 февраля.

Как отмечает Znak, во время срочной службы в вооруженных силах в начале 2010-х Слышкин выполнял воинский долг в Чеченской республике, имел боевые награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».