Международный суд ООН начал рассмотрение в Гааге иска Украины к России

Украина в январе подала иск в Международный суд в Гааге, в котором утверждает, что Россия якобы нарушила на украинской территории две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

МИД России заявил, в свою очередь, что подтверждений своей позиции Киев не представил и назвал обвинения со стороны Украины безосновательными. При этом в Москве отметили, что намерены использовать все доступные средства правовой защиты.

Киев требует от суда обязать Россию «обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия на Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований», передает «РИА Новости» со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.

Слушания продлятся четыре дня. В понедельник и в среду украинская сторона представит аргументы, а российская — во вторник и четверг. Как правило, Международный суд ООН рассматривает запросы о введении временных мер в ускоренном порядке, и решение ожидается в течение нескольких недель, добавили в МИД Украины.

Что касается рассмотрения дела по существу, то Международный суд должен определить расписание представления сторонами процессуальных документов в течение нескольких ближайших месяцев. После этого будут назначены устные слушания, отметили в ведомстве.

В Кремле также неоднократно напоминали о том, что стороной конфликта в Донбассе Россия не является, а претензии Киева бездоказательны, пишет сайт «Комсомольской правды».