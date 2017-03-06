В Башкирии Минздрав внедряет систему управления качеством медицинских услуг
УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Минздрав Башкортостана внедряет систему управления качеством медицинских услуг.
УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Минздрав Башкортостана внедряет систему управления качеством медицинских услуг.
В рамках пилотного проекта Центром мониторинга Росздравнадзора планируется отобрать медицинские организации республики разных уровней оказания медпомощи, в которых в течение трех лет будет реализовываться проект, направленный на построение системы менеджмента качества и развитие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
На основе отработанных моделей в дальнейшем все другие медучреждения Башкортостана подключатся к данным мероприятиям.
Как пояснили в
В рамках подписанного документа представители медицинских организаций республики примут участие в