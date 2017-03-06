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14:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии Минздрав внедряет систему управления качеством медицинских услуг

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Минздрав Башкортостана внедряет систему управления качеством медицинских услуг.

В рамках пилотного проекта Центром мониторинга Росздравнадзора планируется отобрать медицинские организации республики разных уровней оказания медпомощи, в которых в течение трех лет будет реализовываться проект, направленный на построение системы менеджмента качества и развитие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

На основе отработанных моделей в дальнейшем все другие медучреждения Башкортостана подключатся к данным мероприятиям.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» предусматривает внедрение этой системы в ближайшие годы в 95 процентах медицинских организаций. В 2016 году пилотные проекты в этом направлении реализовали шесть субъектов РФ. В текущем году подключился и региональный Минздрав. Соглашение о взаимодействии заключили на днях Минздрав РБ и Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы Росздравнадзора.

В рамках подписанного документа представители медицинских организаций республики примут участие в научно-практической конференции «Построение системы менеджмента качества в медицинских организациях. Международный и российский опыт», которая пройдет в Москве 14—16 марта.

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