В Башкирии Минздрав внедряет систему управления качеством медицинских услуг

В рамках пилотного проекта Центром мониторинга Росздравнадзора планируется отобрать медицинские организации республики разных уровней оказания медпомощи, в которых в течение трех лет будет реализовываться проект, направленный на построение системы менеджмента качества и развитие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

На основе отработанных моделей в дальнейшем все другие медучреждения Башкортостана подключатся к данным мероприятиям.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» предусматривает внедрение этой системы в ближайшие годы в 95 процентах медицинских организаций. В 2016 году пилотные проекты в этом направлении реализовали шесть субъектов РФ. В текущем году подключился и региональный Минздрав. Соглашение о взаимодействии заключили на днях Минздрав РБ и Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы Росздравнадзора.