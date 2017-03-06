Северная Корея объявила посла Малайзии персоной нон грата
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Правительство КНДР объявило посла Малайзии в этой стране Мохаммада Низана Мохаммада персона нон грата, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Правительство КНДР объявило посла Малайзии в этой стране Мохаммада Низана Мохаммада персона нон грата, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Этому решению северокорейских властей предшествовала высылка из Малайзии посла КНДР. По данным AP, власти Малайзии приняли это решение в связи с убийством Ким Чен Нама — сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту
2 марта Малайзия отменила режим безвизового посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами, связанных со смертью Ким Чен Нама.