Северная Корея объявила посла Малайзии персоной нон грата

Этому решению северокорейских властей предшествовала высылка из Малайзии посла КНДР. По данным AP, власти Малайзии приняли это решение в связи с убийством Ким Чен Нама — сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

2 марта Малайзия отменила режим безвизового посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами, связанных со смертью Ким Чен Нама.