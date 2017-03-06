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15:53 (мск), источник: ИА REGNUM

Южному Уралу меняют стратегию

Новому документу предстоит широкое общественное обсуждение, уверяют областные власти.

В Челябинской области будет разработана стратегия развития региона до 2035 года. Об этом заявил губернатор региона Борис Дубровский на заседании областного законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 6 марта, глава региона подвёл итоги деятельности правительства по развитию региона в 2016 году и обозначил приоритеты на предстоящий. В ходе своего выступления губернатор Борис Дубровский сообщил, что подписал распоряжение о разработке Стратегии развития Челябинской области на период до 2035 года.

«У нас возникает новый знаковый ориентир — это Стратегия, которая будет принципиально новым документом, еще более масштабным и содержательным. Неизменным остается проектный подход к выбору целей и задач, подбору мероприятий и принципов их актуализации к определению и распределению сил и средств. Все мероприятия будут жестко увязаны с бюджетным процессом и мотивацией участников», — сообщил Борис Дубровский.

Губернатор обозначил методы достижения цели — встраивание в федеральные программы, национальные проекты. При этом все государственные комитеты Челябинской области будут соответствовать жизненным интересам людей.

К разработке Стратегии-2035 глава региона пригласил депутатов ЗСО, а также политические партии, объединение предпринимателей, Общественную палату Челябинской области, движение «За возрождение Урала» и общественные организации. Работа, по словам губернатора, должна быть завершена к концу 2017 года, «чтобы войти в новый 2018 год с принципиально новой стратегией развития Челябинской области до 2035 года».

Отметим, в своем отчете по итогам 2016 года Борис Дубровский акцентировал внимание депутатов на «формировании нового человека» и обеспечении повышения качества жизни.

Напомним, 26 марта 2014 года Борис Дубровский, будучи исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, представил обновленную стратегию социально-экономического развития региона до 2020 года, где главным приоритетом обозначил раскрытие возможностей человека. «Нашим главным преимуществом — и это мое глубокое убеждение — был и будет человек. Мы еще только осознаем то огромное богатство, которым являются наши люди. Их нераскрытые возможности — это главный источник нашего успеха. Именно поэтому Стратегия разработана с пониманием того, что необходимо развивать человеческие и концентрировать финансовые, природные и иные ресурсы на приоритетных направлениях», — сказал он в 2014 году.

Теперь власти региона озадачились новой стратегией.

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