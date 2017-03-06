Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Бакале территории опережающего развития

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что региональные власти целенаправленно двигались к тому, чтобы Бакал получил статус территории опережающего социально-экономического равзития.

«Безусловно, я удовлетворен тем, что это наконец-то произошло, что наша комплексная работа с правительством Российской Федерации принесла результат», — отметил глава региона.

Борис Дубровский пояснил, что статус ТОСЭР — это инструмент для изменения социального и экономического микроклимата в таких моногородах, как Бакал. «Сейчас к муниципалитету есть интерес со стороны потенциальных инвесторов, необходимо сделать все и даже больше, чтобы их не разочаровать и в конечном итоге получить от решения федерального правительства максимально возможные эффекты», — подчеркнул губернатор.

Как уже сообщало агентство, в октябре 2016 года профильная комиссия министерства экономического развития России включила город Бакал Саткинского района в число участников целевой программы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на базе российских моногородов.

В ноябре 2016 года Борис Дубровский поручил экономическому блоку регионального правительства активизировать поиск инвесторов для реализации проектов на базе ТОСЭР в Бакале.

Кроме того, в области ведется работа по присвоению Верхнему Уфалею статуса территории опережающего социально-экономического развития.

Статус ТОСЭР позволит создать новые рабочие места и предоставит инвесторам возможности получить реальные налоговые льготы и преференции. Он позволит обнулить налог на землю и имущество сроком на пять лет, а также снизить страховые выплаты с 30% до 7,6% на десять лет и налог на прибыль до 5% на пять лет.