Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Бакале территории опережающего развития
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал решение о создании в Бакале (Челябинская область) территории опережающего развития (ТОР).
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал решение о создании в Бакале (Челябинская область) территории опережающего развития (ТОР).
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что региональные власти целенаправленно двигались к тому, чтобы Бакал получил статус территории опережающего
«Безусловно, я удовлетворен тем, что это
Борис Дубровский пояснил, что статус ТОСЭР — это инструмент для изменения социального и экономического микроклимата в таких моногородах, как Бакал. «Сейчас к муниципалитету есть интерес со стороны потенциальных инвесторов, необходимо сделать все и даже больше, чтобы их не разочаровать и в конечном итоге получить от решения федерального правительства максимально возможные эффекты», — подчеркнул губернатор.
Как уже сообщало агентство, в октябре 2016 года профильная комиссия министерства экономического развития России включила город Бакал Саткинского района в число участников целевой программы по созданию территорий опережающего
В ноябре 2016 года Борис Дубровский поручил экономическому блоку регионального правительства активизировать поиск инвесторов для реализации проектов на базе ТОСЭР в Бакале.
Кроме того, в области ведется работа по присвоению Верхнему Уфалею статуса территории опережающего
Статус ТОСЭР позволит создать новые рабочие места и предоставит инвесторам возможности получить реальные налоговые льготы и преференции. Он позволит обнулить налог на землю и имущество сроком на пять лет, а также снизить страховые выплаты с 30% до 7,6% на десять лет и налог на прибыль до 5% на пять лет.