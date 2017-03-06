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15:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

У Бакала новый статус

Борис Дубровский рассказал о подписанном Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым решении о создании территории опережающего развития (ТОР).

«Мы целенаправленно двигались к тому, чтобы Бакал получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Безусловно, я удовлетворен тем, что это наконец-то произошло, что наша комплексная работа с правительством Российской Федерации принесла результат.

Но подчеркну: статус ТОСЭР — это инструмент для изменения социального и экономического микроклимата в таких моногородах, как Бакал. Сейчас к муниципалитету есть интерес со стороны потенциальных инвесторов, необходимо сделать все и даже больше, чтобы их не разочаровать и в конечном итоге получить от решения федерального правительства максимально возможные эффекты", — сообщил губернатор.

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