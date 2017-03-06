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17:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Михаил Мень вручил Рустаму Минниханову почетный знак Минстроя России

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с министром строительства и ЖКХ России Михаилом Менем.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отрасли строительства и жилищно-коммунального хозяйства, взаимодействие региона с федеральным ведомством.

Михаиль Мень вручил Рустаму Минниханову почетный знак Министерства строительства и ЖКХ России за успехи, достигнутые республикой в отрасли строительства.

Напомним, что Михаил Мень прибыл в Казань для участия в семинаре, посвященном приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

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