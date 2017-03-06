Михаил Мень вручил Рустаму Минниханову почетный знак Минстроя России
(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с министром строительства и ЖКХ России Михаилом Менем.
(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с министром строительства и ЖКХ России Михаилом Менем.
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Михаиль Мень вручил Рустаму Минниханову почетный знак Министерства строительства и ЖКХ России за успехи, достигнутые республикой в отрасли строительства.
Напомним, что Михаил Мень прибыл в Казань для участия в семинаре, посвященном приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».