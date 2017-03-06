Украинцы требуют вернуть поезда в Крым и изменить текст гимна на более жизнеутверждающий

Ее автор уверяет, что идея прекратить курсирование поездов в Крым могла зародиться «только у дураков и озлобленных людей».

«Мы живем в цивилизованном мире, где перекрытие железнодорожного сообщения с полуостровом, который раньше принадлежал Украине и где нет войны, где живут наши родные, — дикость и неуважение в первую очередь к гражданам Украины. Так поступают только дураки и озлобленные люди, которые не могу мыслить рассудительно», — написал авто петиции, призвав все-таки «быть умными и адекватными людьми».

Автор другой петиции обратился к президенту Украины Петру Порошенко с более «практичной» просьбой — изменить гимн страны, поскольку он, по мнению гражданина, очень уж депрессивный.

«Еще не умерла» заменить на «расцветает», «погибнут наши враги» — на «чистая вера в нашем сердце», а «душу и тело мы положим» — на «душу и тело мы подымаем». Гимн — это государственная молитва. Надо воспевать веру, надежду, радость и любовь, а не смерть, страдания, жалость и отчаяние, — уверен автор петиции.

Текст «обновленного гимна» он привел ниже. Кроме того, гражданин настоял на том, что «нельзя ежедневно воспевать смерть», и что «по христианским канонам траур не можем быть постоянным».

Автор еще одной петиции решил спуститься с небес на землю и все силы направить на заманивание на Украину Илона Маска. По мнению автора, канадско-американский миллиардер приедет на Украину и тут же начнет развивать IT-технологии, автомобили и ракетостроение.

Однако есть подозрение, что все же проще организовать полет человека на Марс (чем, в том числе занимается Маск), чем развивать вышеуказанные сферы на Украине. Во всяком случае на Марсе точно безопаснее.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), с начала этого года украинцы уже успели потребовать у президента страны Петра Порошенко создать отдельные вагоны для храпящих, запретить русский язык и засыпать Крым 100 миллиардами фальшивых рублей.