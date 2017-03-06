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15:30 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украина ввела санкции против двух российских производителей ПВХ

ООО «Русвинил» и ОАО «Каустик» вели действия, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности Украины.

Источник: Telegraf.com.ua

Министерство экономического развития и торговли ввело санкции против двух российских производителей поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды — ООО «Русвинил» и ОАО «Каустик».

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Как сообщается на сайте МЭРТ, соответствующее решение закреплено приказом МЭРТ № 258 от 23 февраля 2017 года. Временный запрет на торговлю с этими компаниями водится в 40-дневный срок с момента вступления в действие приказа МЭРТ.

Свое решение министерство мотивирует тем, что «Русвинил» и «Каустик» вели действия, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности Украины.

Помимо «Русвинила» и «Каустика» в санкционный список попали и другие российские компании — ОАО «Союзпроминвест», ООО «Донполимергаз-М», ООО «Экспресс-Термо», а также малазийская Dongkuk Techco Ruber Industries. К.

ак сообщалось со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука, в апреле планирует возобновить работу единственный украинский производитель ПВХ и каустической соды — ООО «Карпатнафтохим». ООО «Карпатнафтохим» производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции.

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