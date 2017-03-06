Киев просит суд ООН ввести меры по защите прав украинцев

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Украина просит Международный суд ООН безотлагательно принять решение о применении временных предупредительных мер, чтобы защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Об этом в понедельник в Гааге заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, выступая в суде в слушаниях по запросу Киева о введении временных предупредительных мер в рамках дела «Украина против России».

«Украина стоит в этом суде, чтобы защитить основные права своих граждан. С учетом нарушения Россией прав человека и международного права, я прошу суд обозначить предупредительные меры, чтобы защитить эти права, которые нарушаются», — обратилась она к суду.

Зеркаль заявила, что тысячи украинцев «страдают от смертельных атак», а миллионы остаются «под неминуемой угрозой»,

«Их мирная повседневная жизнь была разрушена, а их основные права вопиюще нарушаются одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН — Российской Федерацией», — приводит слова замминистра УНИАН.

Зеркаль также заявила, что «тактика РФ включает поддержку терроризма и действия расовой дискриминации, пропаганду, запугивания, политическую коррупцию и кибератаки».

«Это реальность, перед которой мы стоим в Украине. РФ продолжает это делать уже три года. Все это время она продолжает отрицать многофазовую агрессию против Украины. Сегодня я стою перед судом и прошу о защите основных прав украинских людей, мы ищем справедливости и ответственности перед международным правом», — подчеркнула она.