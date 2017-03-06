Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Работа, которая вас убивает
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Волочкова показала себя на Пхукете: критика поклонников
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
15:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Киев просит суд ООН ввести меры по защите прав украинцев

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на заседании Международного суда ООН в Гааге заявила, что «тактика РФ включает поддержку терроризма и действия расовой дискриминации, пропаганду, запугивания, политическую коррупцию и кибератаки».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Украина просит Международный суд ООН безотлагательно принять решение о применении временных предупредительных мер, чтобы защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Об этом в понедельник в Гааге заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, выступая в суде в слушаниях по запросу Киева о введении временных предупредительных мер в рамках дела «Украина против России».

Читайте также
Суд ООН рассматривает иск Украины против России

«Украина стоит в этом суде, чтобы защитить основные права своих граждан. С учетом нарушения Россией прав человека и международного права, я прошу суд обозначить предупредительные меры, чтобы защитить эти права, которые нарушаются», — обратилась она к суду.

Зеркаль заявила, что тысячи украинцев «страдают от смертельных атак», а миллионы остаются «под неминуемой угрозой»,

«Их мирная повседневная жизнь была разрушена, а их основные права вопиюще нарушаются одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН — Российской Федерацией», — приводит слова замминистра УНИАН.

Зеркаль также заявила, что «тактика РФ включает поддержку терроризма и действия расовой дискриминации, пропаганду, запугивания, политическую коррупцию и кибератаки».

«Это реальность, перед которой мы стоим в Украине. РФ продолжает это делать уже три года. Все это время она продолжает отрицать многофазовую агрессию против Украины. Сегодня я стою перед судом и прошу о защите основных прав украинских людей, мы ищем справедливости и ответственности перед международным правом», — подчеркнула она.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как Терешкова спасла немецкого космонавта
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о погибшем военном
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Банковская система Китая признана крупнейшей в мире
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о главных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь