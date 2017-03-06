Оппозиция предложила Решетникову провести ревизию решений Басаргина

Наш источник, близкий к администрации губернатора, сообщает, что документ подписали руководитель фракции ЛДПР в ЗС Олег Постников и руководитель фракции «Справедливая Россия» Дарья Эйсфельд.

Их инициатива объясняется необходимостью нормализации политического климата в регионе.

Врио губернатора предлагают провести мероприятия, обеспечивающие равенство депутатов и фракций политических партий в краевом парламенте.

В числе конкретных предложений прозвучали возможность работать на профессиональной основе всем желающим депутатам, введение поста четвертого зампреда заксобрания, предоставление на равных условиях помещений для открытия общественных приемных фракций. Отдельно авторы письма указывают на необходимость обеспечения равного доступа прессы к освещению деятельности органов власти всех уровней.

«Все зарегистрированные средства массовой информации, работающие на территории Пермского края, должны иметь равные возможности участвовать в конкурсах на освещение деятельности органов государственной власти края и вести такую деятельность на равных условиях в соответствии с действующим законодательством», — говорится в письме.

Господин Постников подтвердил, что такое письмо в адрес Максима Решетникова было отправлено, однако от комментариев воздержался.

«Действительно, наша фракция после активных и продолжительных консультаций подписала это письмо. Это связано с нашим постоянным стремлением к совместной конструктивной работе депутатов и представителей исполнительной власти», — пояснила лидер фракции «Справедливая Россия» Дарья Эйсфельд.