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16:44 (мск), источник: Volga News

Губернатор поздравил жительниц региона с приближающимся Международным женским днем

В понедельник, 6 марта, в здании театра оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Собравшихся в зале жительниц региона поздравил губернатор Николай Меркушкин.

«Этот прекрасный мартовский праздник наполняет нас чувством любви и благодарности к вам, нашим милым женщинам. Дарит нам особое настроение. Ведь за всеми нашими жизненными достижениями и успехами, семейным счастьем, благополучием и домашним уютом стоит ваш огромный труд, забота, терпение и мудрость», — высказал слова признательности глава региона.

Он отметил, что женщины играют исключительно важную роль в жизни государства, общества и семьи. Особенно ценен их вклад в развитие здравоохранения, образования и культуры, укрепление семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

Николай Меркушкин напомнил, что в последние годы в Самарской области улучшается демографическая ситуация. В 2015 году зафиксирован рекордный показатель рождаемости в регионе в XXI веке.

«В 2016 году впервые доля детей, рожденных вторыми и последующими, превысила долю первенцев. За последние 6 лет количество многодетных семей увеличилось более чем в два раза. Если в 2010 году их было 10 тысяч, то в 2016 уже 22 тысячи семей», — представил цифры губернатор.

Глава региона сообщил, что власти прикладывают значительные усилия для поддержки института семьи. «В прошлом году мы открыли новый, соответствующий мировым стандартам областной перинатальный центр в Самаре. После полной модернизации запустили мало чем отличающийся от него перинатальный центр в Тольятти. Более 400 млн руб. было выделено из бюджета только на закупку оборудования. Активно строится центр “Мать и дитя”, — представил достижения Николай Меркушкин. — Продолжается обеспечение жильем молодых семей. В 2016 годы выдано 821 свидетельство на сумму 560 млн рублей. В 2017 запланировано 571 млн рублей».

Губернатор добавил, что правительством региона рассматривается вопрос об увеличении суммы по данному направлению. Дополнительные деньги будут выделяться многодетным семьям. Финансирование будет изыскано за счет системной работы с социальными выплатами. Глава региона напомнил, что теперь они будут предоставляться по принципам адресности и нуждаемости.

«Мы проанализировали первые два месяца изменения системы социальной защиты. Были выявлены нарушения, деньги уводились по разным схемам. А за счет наведения порядка освободится около 25% из этой сферы. Эти средства будут направлены на первоначальный взнос на покупку жилья и льготную ипотеку для многодетных семей», — заявил Николай Меркушкин.

Изменение системы соцподдержки уже позволило оказать дополнительную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается — многодетным семьям, малоимущим гражданам и людям в трудной жизненной ситуации. Более чем в три раза увеличилось социальное пособие для бедных семей.

С 30% до 50% повышен размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям. Проведена индексация ежемесячных выплат на содержание детей-сирот в приемных семьях, а также повышено вознаграждение приемному родителю. В планах правительства установление единовременной выплаты матери при рождении первого ребенка до 25 лет.

Глава региона сообщил, что власти намерены продолжить работу по строительству детских садов, школ, поликлиник, спорткомплексов и площадок по месту жительства. Эта инфраструктура станет работать на воспитание подрастающего поколения и будет призвана обеспечить благополучную жизнь жителей региона.

«Серьезный ресурс для увеличения объема социальных выплат, решения социальных проблем мы видим в сокращении расходов на содержание органов власти. За 4 года мы на 23% уменьшили управленческие расходы. Еще на 30% планируем сократить в течение 1,5 лет. Будет высвобождено около 5 млрд рублей. Если раньше на управление тратилось 11 млрд руб., то теперь будем лишь 5,5 млрд рублей», — рассказал Николай Меркушкин.

Губернатор заверил присутствующих, что будут приложены все усилия для закрепления уже достигнутых успехов в сфере демографии и в укреплении семейных ценностей.

Затем глава региона вручил 8 жительницам региона государственные и региональные награды. А все присутствующие в зале получили букеты цветов.

Также отдельно поздравление с юбилеем от главы региона получила легенда самарского образования — Евгения Аршлутова. Евгения Александровна более сорока лет преподавала физику в самарской школе № 25. Она — единственный в области народный учитель СССР и единственная из учителей, ставшая почетным гражданином Самарской области.

«Хочу сказать слова самой искренней благодарности вам, Николай Иванович, — обратилась она к губернатору. — Я постоянно ощущают внимание, уважение и заботу со стороны власти. Желаю вам удачи в выполнении всех решений по развитию Самарской области».

Завершилось торжественное мероприятие концертом арт-группы «Soprano Турецкого».

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