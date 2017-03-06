Правительство рассмотрит введение абонплаты за газ

Постановлением о продлении специальных обязательств регулируется только цена продажи «Нафтогазом» газа как товара (4942 гривен / тыс. куб. м без НДС), тогда как в действующей редакции Кабмин определяет также предельные, конечные цены на газ для населения (6879 гривен / тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки), информируют «Украинские новости».

Таким образом, с 1 апреля 2017 произойдет разделение цены на газ для населения на стоимость газа как товара (4942 гривен / тыс. куб. м плюс предельная торговая наценка газоснабжающей компании 3,2%) и плату за его транспортировку и распределение (так называемая абонплата, которую потребитель будет оплачивать регулярно, несмотря на объемы потребления).

Ожидается, что такую ​​абонплату будет устанавливать Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) на основании присоединенной мощности каждого потребителя (типа газового счетчика).

Согласно проекту постановления, с 1 октября 2017 возможна корректировка цены газа как товара в случае изменения цены импортного паритета на более чем 10%.