Правительство рассмотрит введение абонплаты за газ

Постановлением о продлении специальных обязательств регулируется только цена продажи «Нафтогазом» газа как товара (4942 гривен / тыс. куб. м без НДС), тогда как в действующей редакции Кабмин определяет также предельные, конечные цены на газ для населения (6879 гривен / тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки), информируют «Украинские новости».
Таким образом, с 1 апреля 2017 произойдет разделение цены на газ для населения на стоимость газа как товара (4942 гривен / тыс. куб. м плюс предельная торговая наценка газоснабжающей компании 3,2%) и плату за его транспортировку и распределение (так называемая абонплата, которую потребитель будет оплачивать регулярно, несмотря на объемы потребления).
Ожидается, что такую абонплату будет устанавливать Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) на основании присоединенной мощности каждого потребителя (типа газового счетчика).
Согласно проекту постановления, с 1 октября 2017 возможна корректировка цены газа как товара в случае изменения цены импортного паритета на более чем 10%.
Такой проект означает, что резкого повышения цены на газ, о вероятности которого говорили в «Нафтогазе», не будет.
Отметим, 21 февраля, Кабинет министров принял постановление № 90, согласно которому правительство сможет пересматривать тарифы на газ для населения каждые полгода в случае, если за предыдущий период цена на импорт топлива выросла более чем на 10%.