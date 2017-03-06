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16:02 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Суд снял арест с 300 млн грн сына Януковича

Печерский районный суд в четверг, 2 марта, снял арест с 312,49 млн грн Александра Януковича. Об этом говорится в постановлении суда от 2 марта.

По информации Государственной службы финансового мониторинга, должностные лица Всеукраинского банка развития 10 января 2017 осуществили перечисление денежных средств в сумме 312,49 млн гривен в Международный инвестиционный банк.

В постановлении Печерского райсуда от 25 января говорится, что указанные средства являются предметом уголовного преступления, а их фактическим владельцем является Александр Янукович.

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