Суд снял арест с 300 млн грн сына Януковича

По информации Государственной службы финансового мониторинга, должностные лица Всеукраинского банка развития 10 января 2017 осуществили перечисление денежных средств в сумме 312,49 млн гривен в Международный инвестиционный банк.

В постановлении Печерского райсуда от 25 января говорится, что указанные средства являются предметом уголовного преступления, а их фактическим владельцем является Александр Янукович.