Суд снял арест с 300 млн грн сына Януковича
Печерский районный суд в четверг, 2 марта, снял арест с 312,49 млн грн Александра Януковича. Об этом говорится в постановлении суда от 2 марта.
Печерский районный суд в четверг, 2 марта, снял арест с 312,49 млн грн Александра Януковича. Об этом говорится в постановлении суда от 2 марта.
По информации Государственной службы финансового мониторинга, должностные лица Всеукраинского банка развития 10 января 2017 осуществили перечисление денежных средств в сумме 312,49 млн гривен в Международный инвестиционный банк.
В постановлении Печерского райсуда от 25 января говорится, что указанные средства являются предметом уголовного преступления, а их фактическим владельцем является Александр Янукович.