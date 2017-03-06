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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Председателем совета сторонников «Единой России» избран Ирек Хазеев

Сегодня в рамках заседания регионального политсовета «Единой России» был избран новый состав координационного совета сторонников партии.

В него вошли глава отделения ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук, руководитель управления УФПС — филиала ГУП «Почта России» Ефим Гумницкий, пенсионер Виктор Кобелев, проректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, председатель правления реготделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Игорь Кульпин, военком Пермского края Анатолий Мочалкин, замглавы Ленинского района Перми Оксана Полторак, начальник регионального ГУ МЧС России Олег Попов, президент филиала ВГТРК — ГТРК «Пермь» Валерий Сергеев и замдиректора «Эр-Телеком Холдниг» Виктор Яборов.

Председателем координационного совета сторонников избран коммерческий директор Агентства налоговой безопасности Ирек Хазиев.

Ранее совет сторонников возглавлял экс-министр по делам КУБа Олег Сухоруков, в настоящий момент работающий в Москве.

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