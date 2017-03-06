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16:45 (мск), источник: Nur.kz

В МИР РК прокомментировали задержание главы своего комитета

В Министерстве по инвестициям и развитию рассказали о главе комитета Базарбае Нурабаеве, задержанном Антикоррупционной службой, передает Tengrinews.kz.

Источник: Nur.kz

«В настоящее время председатель Комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбай Нурабаев задержан Национальным бюро по противодействию коррупции РК. Ведутся следственные мероприятия, поэтому любые комментарии со стороны Министерства по инвестициям и развитию РК будут являться преждевременными. Со своей стороны министерство готово предоставить необходимые материалы касательно расследования данного дела», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается на сайте ведомства, на должность председателя Комитета геологии и недропользования Базарбай Нурабаев был назначен 25 декабря 2012 года.

В одном из интервью телеканалу Хабар 24 в ноябре 2013 года он рассказал о состоянии современной геологии.

Как мы сообщали ранее, главу комитета МИР РК Базарбая Нурабаева обвинили в руководстве преступной группой, которая получала взятки от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всему Казахстану.

Нурабаев Базарбай Канаевич родился в 1959 году в пос. Джалагаш Кызылординской области. Образование высшее техническое.

Доктор технических наук, Академик Национальной инженерной Академии Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 1987 году инженером, начальником отдела, директором Кумкольской базы ПТОиКО, начальником управления УПТОиКО производственного объединения «Южнефтегаз».

С 1997 года работал директором ДТОО «Яксарт Петролуем». С 1998 по 2000 годы работал начальником отдела, заместителем начальника Центральной энергетической таможни, начальником Центральной энергетической таможни Таможенного комитета МГД РК.

С 2000 года работал директором РГП «Главная диспетчерская управления нефтяной и газовой промышленности РК» Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 2002 года работал в нефтегазовых компаниях на руководящих должностях.

С марта 2012 года работал руководителем Республиканского центра геологической информации РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С 25 декабря 2012 года назначен на должность председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С 18 августа 2014 года назначен на должность Председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

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