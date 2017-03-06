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16:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Единая Россия» планирует удвоить влияние на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта, РИА ФедералПресс. Увеличить рейтинг «партии власти» с 38,4% в два раза потребовал сегодня секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш. Такое заявление он сделал на расширенном заседании областного политсовета.

Сегодня, 6 марта, «Единая Россия» фактически дала старт избирательной кампании на Южном Урале в 2017 году.

На заседании регионального политсовета «медведи» определили стратегические задачи на предстоящие избирательные кампании, дали старт праймериз в органы МСУ, согласовали список партийных проектов и приняли решение подписать Соглашения с двумя новыми общественными организациями.

Главными приоритетами в работе регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш назвал исполнение наказов избирателей, реализацию партийных проектов и организацию предварительного голосования на выборах всех уровней на принципах конкуренции, открытости и легитимности.

В этом году в Челябинской области пройдут 73 избирательные кампании, будет распределяться 139 мандатов (33 — на конкурсной основе и 106 — прямым голосованием).

Напомнив, что по итогам выборов в Государственную Думу список ЕР на Южном Урале получила результат, который был оценен партиными функционерами как провальный, — 38,4% голосов, Владимир Мякуш поставил задачу удвоить рейтинг ЕР.

«Я надеюсь, после единого дня голосования (в 2017 году он пройдет 10 сентября. — Ред.) он будет примерно в два раза выше. Восстановить рейтинг “Единой России” в Челябинской области — наша главная задача. А сделать это мы можем только совместными усилиями при ответственном подходе к работе каждого партийца», — сказал. он.

Чтобы определить кандидата для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на каждый мандат, единороссы проведут предварительное голосование. Оно пройдет по модели № 2, когда выборщиками могут быть все жители определенной территории, при этом голосование не обязательно проводится в единый день, а может состояться после каждой встречи кандидатов с выборщиками.

В срок с 16 марта по 5 мая пройдет выдвижение участников предварительного голосования, до 11 мая принимается решение о регистрации участников, с 12 мая по 10 июня 2017 года пройдут встречи участников с выборщиками и дебаты, до 11 июня будет сформирован итоговый список участников предварительного голосования.

Общий контроль за ходом проведения предварительного голосования будет осуществлять региональный оргкомитет, в состав которого вошли 18 человек — это заместители секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутаты фракции, члены общественных организаций, сторонники партии.

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