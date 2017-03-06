Валерий Шанцев направил поздравление с Международным женским днем (видео)

Валерий Шанцев отметил, что женщины даруют жизнь и наполняют ее смыслом. «Есть хорошее выражение: “Мы, мужчины, в долгу перед женщиной: сперва она дарует нам жизнь, а потом придает этой жизни смысл”. С праздником, любимые наши женщины», — написал глава региона.

По словам пресс-секретаря губернатора Романа Скуднякова, в этом году ролик снят в стиле интернет-флешмоба MannequinChallenge: его суть заключается в том, что его участники внезапно замирают в разных позах перед камерой.

«Нам хотелось уйти от обыденных поздравлений с цветами, поэтому выбран такой современный и популярный формат. По сценарию мужчины и женщины в суете готовятся к 8 марта, а губернатор помогает им», — заявил Роман Скудняков.

В роли «живых манекенов» преимущественно выступили студенты 1 курса нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева, для которых это стало первой серьезной съемкой.