Валерий Шанцев направил поздравление с Международным женским днем (видео)
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Международным женским днем. В своем блоге глава региона опубликовал поздравление.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Международным женским днем. В своем блоге глава региона опубликовал поздравление.
Валерий Шанцев отметил, что женщины даруют жизнь и наполняют ее смыслом. «Есть хорошее выражение: “Мы, мужчины, в долгу перед женщиной: сперва она дарует нам жизнь, а потом придает этой жизни смысл”. С праздником, любимые наши женщины», — написал глава региона.
По словам
«Нам хотелось уйти от обыденных поздравлений с цветами, поэтому выбран такой современный и популярный формат. По сценарию мужчины и женщины в суете готовятся к 8 марта, а губернатор помогает им», — заявил Роман Скудняков.
В роли «живых манекенов» преимущественно выступили студенты 1 курса нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева, для которых это стало первой серьезной съемкой.