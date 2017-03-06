Ермошина: женщина на посту председателя ЦИК более уязвима, чем мужчина

Лидия Ермошина отметила, что до недавнего времени на просторах СНГ она была единственной женщиной — председателем ЦИК, так как эту работу считали мужской. При этом она обратила внимание, что сейчас руководителями Центризбиркомов в России, Кыргызстане и Молдове являются женщины.
«У нас очень теплые отношения. Мы относимся с сочувствием друг к другу, понимая, что женщина на этом посту более уязвима, чем мужчина. Это объясняется тем, что зачастую критикуют не действия, а самого человека», — рассказала глава белорусского ЦИК. По ее словам, на таком посту всегда приходится что-то доказывать окружающим.
Председатель Центризбиркома выразила мнение, что в Беларуси следует повышать заработные платы и авторитет тех профессий, в которых традиционно работают женщины. Что же касается участия в бизнесе, Лидия Ермошина считает подходящим некрупный бизнес — например, организацию домашних ресторанов в придорожном сервисе. Кроме того, бизнес-леди могут быть успешными в сфере социального обслуживания населения, ухода за больными и иных проектах, где во главу угла ставятся милосердие и поддержка общества.