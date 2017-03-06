Ермошина: женщина на посту председателя ЦИК более уязвима, чем мужчина

Лидия Ермошина отметила, что до недавнего времени на просторах СНГ она была единственной женщиной — председателем ЦИК, так как эту работу считали мужской. При этом она обратила внимание, что сейчас руководителями Центризбиркомов в России, Кыргызстане и Молдове являются женщины.

«У нас очень теплые отношения. Мы относимся с сочувствием друг к другу, понимая, что женщина на этом посту более уязвима, чем мужчина. Это объясняется тем, что зачастую критикуют не действия, а самого человека», — рассказала глава белорусского ЦИК. По ее словам, на таком посту всегда приходится что-то доказывать окружающим.