Глава Усть-Лабинского района ушел в отставку
Руководитель муниципалитета Сергея Батурин попросил губернатора освободить его от занимаемой должности.
Руководитель муниципалитета Сергея Батурин попросил губернатора освободить его от занимаемой должности.
Как сообщается на сайте краевой администрации, обязанности главы
Губернатор Вениамин Кондратьев поблагодарил Сергея Батурина за двухлетнюю работу, отметив, правда, что в муниципалитете сохраняется ряд острых проблем. Речь идет о нехватке медицинских учреждений и врачей, неудовлетворительном состоянии дорог и низком для края уровне газификации района.