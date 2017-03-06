Глава Усть-Лабинского района ушел в отставку

Как сообщается на сайте краевой администрации, обязанности главы Усть-Лабинского района пока исполняет Сергей Смирнов, ранее занимавший должность заместителя главы муниципалитета.

Губернатор Вениамин Кондратьев поблагодарил Сергея Батурина за двухлетнюю работу, отметив, правда, что в муниципалитете сохраняется ряд острых проблем. Речь идет о нехватке медицинских учреждений и врачей, неудовлетворительном состоянии дорог и низком для края уровне газификации района.