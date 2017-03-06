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18:03 (мск), источник: Калининград.Ru

Корвет «Сообразительный» выполнил учебные стрельбы в Балтийском море

Во время выхода в Балтийское море корвет «Сообразительный» выполнил ряд учебно-боевых задач с применением вооружения.

Экипаж корабля провёл артиллерийские стрельбы по различным целям, а также отработал защиту с применением антиторпед противолодочного комплекса «Пакет».

Во время учения малый противолодочный корабль «Алексин» и подводная лодка «Выборг» атаковали корвет учебными торпедами. Экипаж «Сообразительного» выполнил противоторпедный манёвр.

Выход в море завершился выполнением задач по противодиверсионной обороне. Кроме того, моряки провели внутрикорабельную тренировку по борьбе за живучесть корвета.

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