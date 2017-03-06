Корвет «Сообразительный» выполнил учебные стрельбы в Балтийском море
Во время выхода в Балтийское море корвет «Сообразительный» выполнил ряд
Во время выхода в Балтийское море корвет «Сообразительный» выполнил ряд
Экипаж корабля провёл артиллерийские стрельбы по различным целям, а также отработал защиту с применением антиторпед противолодочного комплекса «Пакет».
Во время учения малый противолодочный корабль «Алексин» и подводная лодка «Выборг» атаковали корвет учебными торпедами. Экипаж «Сообразительного» выполнил противоторпедный манёвр.
Выход в море завершился выполнением задач по противодиверсионной обороне. Кроме того, моряки провели внутрикорабельную тренировку по борьбе за живучесть корвета.