Корвет «Сообразительный» выполнил учебные стрельбы в Балтийском море

Экипаж корабля провёл артиллерийские стрельбы по различным целям, а также отработал защиту с применением антиторпед противолодочного комплекса «Пакет».

Во время учения малый противолодочный корабль «Алексин» и подводная лодка «Выборг» атаковали корвет учебными торпедами. Экипаж «Сообразительного» выполнил противоторпедный манёвр.

Выход в море завершился выполнением задач по противодиверсионной обороне. Кроме того, моряки провели внутрикорабельную тренировку по борьбе за живучесть корвета.