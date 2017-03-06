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18:04 (мск), источник: Publika.md

Влад Плахотнюк прокомментировал первые реакции по поводу изменения системы выборов

Председатель ДПМ прокомментировал первые реакции на инициативу о переходе на одномандатное голосование:

Источник: Publika.md

«Считаю, что дебаты необходимы, и мы с нетерпением будем ждать первые реакции и аргументированные осуждения. Нужно понять, кто являются сторонниками нынешней системы выборов по партийным спискам и почему они не хотят, чтобы депутаты были избраны непосредственно гражданами. Любая реформа предполагает, что будет какое-то сопротивление. Это очевидно, что будут споры, поэтому ДПМ вывела эту инициативу для общественной дискуссии, — заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Также лидер ДПМ отметил, что данная дискуссия является важным испытанием для нынешнего политического класса и для граждан, которые желают понять, что стоит за нынешней избирательной системой.

Отметим, что избирательную систему можно изменить. ДПМ настаивает на переходе к одномандатному голосованию. Проект вынесут на голосование, когда будет готово заключение Венецианской комиссии.

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