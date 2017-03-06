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18:25 (мск), источник: РБК - Украина

В РПЦ подтвердили слова Поклонской о мироточащем бюсте Николая ІІ

Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых РПЦ епископ Троицкий, патриарший викарий Московской епархии Панкратий (Жердев) встал на защиту Натальи Поклонской и подтвердил ее слова о мироточащем бюсте императора Николая ІІ. Об этом священнослужитель написал на своей странице в Facebook.

Епископ Панкратий отметил, что он сам был свидетелем того, как мироточила икона царя в конце 90-х годов.

«На наших глазах произошло нечто, естественными причинами необъяснимое. Когда мы перевозили эту икону на конном экипаже, она находилась в руках иеромонаха, сидящего рядом со мной. Бумажная икона небольшого размера, наглухо закрытая в застеклённом деревянном киоте, легко просматривалась со всех сторон. Благоуханное миро обычно выступало внутри стекла, иногда на стекле снаружи. Но когда мы подъезжали с иконой к Собору, то сидевший напротив меня отец Вениамин вскричал: “Миро!” — и указал на икону», — написал он.

В этот момент, по словам священнослужителя, на верхнем торце лакированной деревянной поверхности «набухала капля густой ароматной жидкости».

«Потом ее выступило так много, что она стала стекать сначала по верхнему торцу киота, а потом уже полилась вниз по поверхности киота. Когда мы внесли икону в собор, положили её на аналой и стали петь молебен, народ, стоявший напротив большой старинной иконы Спасителя у правого столпа, вдруг заволновался и зашумел. Оказывается, прямо на их глазах из благословляющей десницы Христа на древнем образе из перстосложения также выступило благоуханное миро и несколькими струйками потекло вниз», — сказал епископ.

Священнослужитель отметил, что когда происходит подобное «чудо» «презрительное глумление или, напротив, восторженная экзальтация совершенно неуместны».

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