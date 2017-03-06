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18:59 (мск), источник: Zakon.kz

Токаев: В Казахстане наступает новая реальность

Cпикер Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал принятые парламентом поправки в Конституцию страны, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию. Они вступят в силу после подписания закона президентом. В КЗ наступает новая реальность», — написал Токаев в своем аккаунте в Twitter.

6 марта парламент РК принял поправки в Конституцию Казахстана. Законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции. Больший блок поправок затрагивает вопросы перераспределения властных полномочий президента, парламента и правительства.

В компетенции президента остаются вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы ветвей государственной власти и их взаимодействие.

Полномочия главы государства в социально-экономической сфере предлагается передать правительству.

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