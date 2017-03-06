Токаев: В Казахстане наступает новая реальность

«Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию. Они вступят в силу после подписания закона президентом. В КЗ наступает новая реальность», — написал Токаев в своем аккаунте в Twitter.

6 марта парламент РК принял поправки в Конституцию Казахстана. Законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции. Больший блок поправок затрагивает вопросы перераспределения властных полномочий президента, парламента и правительства.

В компетенции президента остаются вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы ветвей государственной власти и их взаимодействие.