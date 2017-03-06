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18:51 (мск), источник: Kazinform

КТЛ не передадут под управление Минобразования Турции — МОН РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — МОН РК официально заявляет о том, что «Білім-инновация лицейі» — полностью казахстанские учебные заведения и будут продолжать работу в прежнем режиме, сообщает пресс-служба МОН РК.

Источник: Kazinform

Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики Невзат Уянык 2 марта заявил о том, что КТЛ (казахско-турецкие лицеи) будут переданы под управление Министерства образования Турции. МОН РК официально опровергает саму возможность подобной меры.

КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейі» (Образовательно-инновационные лицеи) и работают по стандартам казахстанского образования. МОН РК и МИД РК выступят с совместным заявлением по этому поводу. Пока же Министерство образования и науки РК просит граждан не проявлять беспокойство по поводу данного заявления. «Білім-инновация лицейі» (Образовательно-инновационные лицеи) работают и будут работать без изменений.

«Білім-инновация лицейі» заслужили высокий авторитет и уважение среди казахстанцев. По решению государства в 2016 году все КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейі».

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