КТЛ не передадут под управление Минобразования Турции — МОН РК

Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики Невзат Уянык 2 марта заявил о том, что КТЛ (казахско-турецкие лицеи) будут переданы под управление Министерства образования Турции. МОН РК официально опровергает саму возможность подобной меры.

КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейі» (Образовательно-инновационные лицеи) и работают по стандартам казахстанского образования. МОН РК и МИД РК выступят с совместным заявлением по этому поводу. Пока же Министерство образования и науки РК просит граждан не проявлять беспокойство по поводу данного заявления. «Білім-инновация лицейі» (Образовательно-инновационные лицеи) работают и будут работать без изменений.

«Білім-инновация лицейі» заслужили высокий авторитет и уважение среди казахстанцев. По решению государства в 2016 году все КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейі».