Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области возглавит Галина Смирнова
Руководить структурой облправительства Смирнова будет до сентября 2019 года.
Руководить структурой облправительства Смирнова будет до сентября 2019 года.
Губернатор Алексей Гордеев назначил руководителем областного департамента
Галина Смирнова занимала пост заместителя руководителя департамента. Руководить структурой Смирнова будет до сентября 2019 года, когда истекут полномочия губернатора, говорится в указе главы региона.
Предшественник Галины Смирновой Михаил Найчук руководил департаментом лишь два месяца: с 17 декабря 2015 до 21 января 2016 года. Найчук, в свою очередь, сменил Вадима Кстенина, который перешел на должность