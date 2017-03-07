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09:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области возглавит Галина Смирнова

Руководить структурой облправительства Смирнова будет до сентября 2019 года.

Губернатор Алексей Гордеев назначил руководителем областного департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Галину Смирнову, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник, 6 марта. К исполнению обязанностей она приступит 7 марта.

Галина Смирнова занимала пост заместителя руководителя департамента. Руководить структурой Смирнова будет до сентября 2019 года, когда истекут полномочия губернатора, говорится в указе главы региона.

Предшественник Галины Смирновой Михаил Найчук руководил департаментом лишь два месяца: с 17 декабря 2015 до 21 января 2016 года. Найчук, в свою очередь, сменил Вадима Кстенина, который перешел на должность вице-мэра Воронежа по жилищно-коммунальному хозяйству.

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