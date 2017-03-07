Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области возглавит Галина Смирнова

Губернатор Алексей Гордеев назначил руководителем областного департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Галину Смирнову, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник, 6 марта. К исполнению обязанностей она приступит 7 марта.

Галина Смирнова занимала пост заместителя руководителя департамента. Руководить структурой Смирнова будет до сентября 2019 года, когда истекут полномочия губернатора, говорится в указе главы региона.