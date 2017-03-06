«Верните долги» — железнодорожники Молдовы выходят на протесты

Манифестанты пройдут маршем от железнодорожного вокзала в центре молдавской столицы до здания правительства республики. Акция запланирована на 10.00−13.00.

Как заявил глава федерации профсоюза железнодорожников Молдовы Ион Запорожан, сумма задолженности по заработной плате на ГП «Железная дорога Молдовы» превышает 130 миллионов леев. По его словам, судьба 9800 сотрудников компании продолжает оставаться неопределенной.

Среди других требований железнодорожников — восстановление нормальной продолжительности рабочего дня, отмена технического выходного, повышение заработной платы.

В течение двух лет ГП «Железная дорога Молдовы» руководит ставленник Либеральной партии страны Юрий Топалэ. Он находился в центре нескольких громких скандалов. В частности, его обвиняли в монополизации сектора общественного транспорта в Кишиневе. Топалэ владеет несколькими линиями маршрутных такси и автобусов в молдавской столице.