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19:41 (мск), источник: ТАСС

Трамп подписал новый иммиграционный указ

Документом повторно вводится на 90 дней запрет на въезд для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 6 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти США повторно на 90 дней вводят запрет на въезд для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

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Исключение составляют те, кому ранее была выдана виза. Это закреплено в новом исполнительном указе, который подписал президент Дональд Трамп.

Предыдущий указ в области иммиграционной политики был подписан Трампом 27 января. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан упомянутых стран, в том числе Ирака.

В феврале федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа, апелляция Минюста на это решение была отклонена. Впоследствии Трамп заявил, что намерен издать новый указ.

Комментарии
1
Патриция Ситникова
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