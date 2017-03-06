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21:52 (мск), источник: Ежедневник.by

Одного из организаторов брестского марша «нетунеядцев» оштрафовали на 300 долларов

Суд Ленинского района Бреста сегодня назначил одному из организаторов акции «Мы — не тунеядцы!», прошедшей в областном центре 26 февраля, Андрею Шарендо административный штраф в размере 575 белорусских рублей.

Источник: Ежедневник.by

Судья признал его виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, пишет ТАСС.

Как сообщают белорусские правозащитники, в суде ждут рассмотрения административного дела в отношении активиста Александра Кабанова, который был задержан сотрудниками милиции после несанкционированной акции «нетунеядцев», которая прошла в центре Бреста 5 марта.

По данным незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра «Весна», в областном центре были задержаны пятеро представителей движения анархистов, протестовавших против декрета. Минувшую ночь они провели в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД Бреста, 6 марта их ждет суд.

В акции против президентского декрета в Бресте приняли участие несколько сотен человек. Ранее несанкционированные акции против президентского декрета прошли в Минске, Гомеле, Витебске, Могилеве, Гродно, Барановичах, Бобруйске. Протестующие требуют отменить документ, который появился в апреле 2015 года и устанавливает обязанность граждан Беларуси, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (около 200 долларов).

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