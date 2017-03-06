В ГПУ заявили о блокировании средств Януковича-младшего сразу после снятия с них ареста
Генпрокуртаура Украины совместно с Госфинмониторингом заблокировали средства Александра Януковича на счетах ПАО «Международный инвестиционный банк».
Генпрокуртаура Украины совместно с Госфинмониторингом заблокировали средства Александра Януковича на счетах ПАО «Международный инвестиционный банк».
Об этом на своей странице в Facebook сообщила
«Снятие ареста со счетов
Сарган добавила, что завтра будут подробности относительно этого события.
Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в «Международный инвестиционный банк», принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, от «Всеукраинского банка развития» сына
По информации Государственной службы финансового мониторинга, служебные лица «Всеукраинского банка развития» 10 января 2017 года осуществили перечисление денежных средств в сумме 312,49 млн грн в «Международный инвестиционный банк». «Международный инвестиционный банк» заявил, что не согласовывал перечисления на свои счета более 300 млн грн средств сына