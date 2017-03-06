В ГПУ заявили о блокировании средств Януковича-младшего сразу после снятия с них ареста

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

«Снятие ареста со счетов Януковича-младшего не произошло — ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка. Благодарны неравнодушным работникам банка, которые своевременно проинформировали прокуратуру о снятии ареста со счетов в суде», — говорится в сообщении.

Сарган добавила, что завтра будут подробности относительно этого события.