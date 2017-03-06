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6 марта, источник: УНИАН

В ГПУ заявили о блокировании средств Януковича-младшего сразу после снятия с них ареста

Генпрокуртаура Украины совместно с Госфинмониторингом заблокировали средства Александра Януковича на счетах ПАО «Международный инвестиционный банк».

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

«Снятие ареста со счетов Януковича-младшего не произошло — ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка. Благодарны неравнодушным работникам банка, которые своевременно проинформировали прокуратуру о снятии ареста со счетов в суде», — говорится в сообщении.

Сарган добавила, что завтра будут подробности относительно этого события.

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Суд снял арест с 300 млн грн сына Януковича

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в «Международный инвестиционный банк», принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, от «Всеукраинского банка развития» сына экс-президента Украины Виктора Януковича.

По информации Государственной службы финансового мониторинга, служебные лица «Всеукраинского банка развития» 10 января 2017 года осуществили перечисление денежных средств в сумме 312,49 млн грн в «Международный инвестиционный банк». «Международный инвестиционный банк» заявил, что не согласовывал перечисления на свои счета более 300 млн грн средств сына экс-президента Украины Виктора Януковича, и что это событие стало для банка «неожиданным».

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