Слова Яценюка о России насмешили ведущего «Би-би-си»

Ведущий программы Стивен Сакур поинтересовался, готов ли Яценюк в таком случае смотреть в глаза отцам и матерям воюющих в Донбассе украинских солдат. Бывший премьер ушел от ответа, назвав военных «героями, которые защищают свою землю».

По словам Яценюка, украинская армия защищает и Европу, которая должна быть заинтересована во вступлении Украины в Североатлантический альянс. «Если мы приведем украинскую армию в соответствие со стандартами НАТО, это в ваших интересах, чтобы Украина вступила в НАТО. Мы защищаем ваши границы», — заявил он.

Ведущий Би-би-си, в свою очередь, отметил, что Яценюк принимает желаемое за действительное. В высшем руководстве НАТО перспективы Украины на вступление в альянс называют «фантазией», кроме того, по словам Сакура, против этого выступает Россия.

Яценюк в ответ заявил, что его «не волнует, чего хочет президент Путин». Эти слова заставили ведущего «Би-би-си» рассмеяться.

«Вас, может, и не волнует, чего хочет президент Путин, но дело в том, что, если взглянуть на конфликт со стороны, человек, у которого есть ясная стратегия, рычаги влияния и карты на руках — это Владимир Путин», — сказал Сакур.

Телеведущий отметил, что слабость Украины и ее проблемы связаны с охватившей элиту «эпидемией коррупции». «У вас было три года, чтобы с этим справиться, вы были премьер-министром И все вы во власти с треском провалились, пытаясь решить проблему коррупции», — отметил Сакур.

Яценюк в ответ заявил, что на посту премьера ему удалось принести пользу стране, в том числе успешно бороться коррупцией. «Мы многого достигли», — сказал он. «Вы в это верите? Украинский народ — нет», — парировал ведущий, напомнив, что рейтинг партии Яценюка упал до 2%, а самого экс-премьера подозревают в тесных связях с олигархами. Яценюк объяснил это ведущейся против него «кампанией».