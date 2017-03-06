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21:38 (мск), источник: РИА Новости

Слова Яценюка о России насмешили ведущего «Би-би-си»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк в эфире программы HARDtalk на «Би-би-си» заявил, что в конфликте на юго-востоке страны Киев не согласен идти на компромиссы и намерен «отчаянно бороться».

Источник: РИА Новости

Ведущий программы Стивен Сакур поинтересовался, готов ли Яценюк в таком случае смотреть в глаза отцам и матерям воюющих в Донбассе украинских солдат. Бывший премьер ушел от ответа, назвав военных «героями, которые защищают свою землю».

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По словам Яценюка, украинская армия защищает и Европу, которая должна быть заинтересована во вступлении Украины в Североатлантический альянс. «Если мы приведем украинскую армию в соответствие со стандартами НАТО, это в ваших интересах, чтобы Украина вступила в НАТО. Мы защищаем ваши границы», — заявил он.

Ведущий Би-би-си, в свою очередь, отметил, что Яценюк принимает желаемое за действительное. В высшем руководстве НАТО перспективы Украины на вступление в альянс называют «фантазией», кроме того, по словам Сакура, против этого выступает Россия.

Яценюк в ответ заявил, что его «не волнует, чего хочет президент Путин». Эти слова заставили ведущего «Би-би-си» рассмеяться.

«Вас, может, и не волнует, чего хочет президент Путин, но дело в том, что, если взглянуть на конфликт со стороны, человек, у которого есть ясная стратегия, рычаги влияния и карты на руках — это Владимир Путин», — сказал Сакур.

Телеведущий отметил, что слабость Украины и ее проблемы связаны с охватившей элиту «эпидемией коррупции». «У вас было три года, чтобы с этим справиться, вы были премьер-министром И все вы во власти с треском провалились, пытаясь решить проблему коррупции», — отметил Сакур.

Яценюк в ответ заявил, что на посту премьера ему удалось принести пользу стране, в том числе успешно бороться коррупцией. «Мы многого достигли», — сказал он. «Вы в это верите? Украинский народ — нет», — парировал ведущий, напомнив, что рейтинг партии Яценюка упал до 2%, а самого экс-премьера подозревают в тесных связях с олигархами. Яценюк объяснил это ведущейся против него «кампанией».

В апреле 2016 года Арсений Яценюк подал в отставку с поста премьер-министра Украины на волне политического кризиса. В должности главы кабмина он настаивал на отказе Украины от внеблокового статуса, поддерживал боевые действия в Донбассе и инициировал строительство «стены» на границе с Россией.

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