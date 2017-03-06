Американские военные завершили совместные учения «Зимний лагерь» в Эстонии

Всего в учениях приняли участие 1700 военнослужащих. Международный воинский контингент отработал маневры нападения и обороны в зимних условиях. С эстонской стороны был задействован личный состав первой и второй пехотной бригад Сил обороны, а также члены военизированного добровольного ополчения «Кайтселиит» («Союз обороны»), входящего в структуру министерства обороны Эстонии.

По словам командира роты пехотинцев США капитана Эдварда Бачара, эстонские солдаты очень мотивированы, неутомимы и быстро приобретают новые знания. «Я рад, что мы могли сотрудничать в ходе учений», — добавил Бачар.

Военнослужащие пехотной роты первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США прибыли в Эстонию в начале февраля. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.