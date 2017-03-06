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22:06 (мск), источник: РИА Новости

Американские военные завершили совместные учения «Зимний лагерь» в Эстонии

ТАЛЛИН, 6 мар — РИА Новости, Николай Адашкевич. Рота пехотинцев первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США приняла участие в совместных зимних учениях Talvelaager («Зимний лагерь»), которые проходили в Эстонии с 27 февраля по 5 марта, сообщила в понедельник пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

Источник: РИА Новости

Всего в учениях приняли участие 1700 военнослужащих. Международный воинский контингент отработал маневры нападения и обороны в зимних условиях. С эстонской стороны был задействован личный состав первой и второй пехотной бригад Сил обороны, а также члены военизированного добровольного ополчения «Кайтселиит» («Союз обороны»), входящего в структуру министерства обороны Эстонии.

По словам командира роты пехотинцев США капитана Эдварда Бачара, эстонские солдаты очень мотивированы, неутомимы и быстро приобретают новые знания. «Я рад, что мы могли сотрудничать в ходе учений», — добавил Бачар.

Военнослужащие пехотной роты первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США прибыли в Эстонию в начале февраля. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.

Они заменили роту 503-го пехотного полка 173-й воздушно-десантной бригады, прибывшую в Эстонию в порядке ротации в сентябре 2016 года. Размещение техники и войск проводится в рамках новой фазы операции Atlantic Resolve — эта миссия направлена на поддержку союзников по НАТО, в первую очередь, в странах Балтии и Польше.

Комментарии
2
Гузель Цветкова
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николай бондарь
Жалко эстонцев. Приобщат их пиндосы к сраму.
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