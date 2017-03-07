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00:16 (мск), источник: Tengrinews

Министерство сделало заявление по поводу «казахско-турецких лицеев»

Министерство образования и науки Казахстана сделало официальное заявление по поводу находящихся в республике учебных заведений, которые раньше назывались «казахско-турецкие лицеи».

Источник: Tengrinews

В понедельник, 6 марта, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что «Білім-инновация лицейі» являются полностью казахстанскими учебными заведениями и будут продолжать работу в прежнем режиме, сообщает Tengrinews.kz.

«Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики Невзат Уянык 2 марта заявил о том, что КТЛ (казахско-турецкие лицеи) будут переданы под управление Министерства образования Турции. МОН РК официально опровергает саму возможность подобной меры. КТЛ были преобразованы в “Білім-инновация лицейі” (Образовательно-инновационные лицеи) и работают по стандартам казахстанского образования. МОН РК и МИД РК выступят с совместным заявлением по этому поводу. Пока же Министерство образования и науки РК просит граждан не проявлять беспокойство по поводу данного заявления. “Білім-инновация лицейі” (Образовательно-инновационные лицеи) работают и будут работать без изменений», — говорится в заявлении пресс-службы.

Министерство отмечает, что «Білім-инновация лицейі» заслужили высокий авторитет и уважение среди казахстанцев. А также напоминает, что по решению государства в 2016 году все КТЛ были преобразованы в «Білім-инновация лицейі».

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