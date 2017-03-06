Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» в дела Украины

«Посольство США настаивает на создании антикоррупционного суда на Украине. Посольство США предлагает кандидатуру аудитора деятельности НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), — написал он на своей странице в социальной сети Facebook. — Это бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Украины! Ни одно суверенное государство, которое себя уважает, никогда бы не позволило ничего подобного ни одному иностранному посольству или правительству. Когда украинская власть соглашается на такое вмешательство, она унижает украинцев».

По мнению Ляшко, «этот бардак, хаос, и анархию» со стороны западных партнеров нужно немедленно прекращать, если власть не хочет «окончательно потерять Украину».

«От наших американских партнеров и союзников я требую немного — выполнить свои обязательства по Будапештскому меморандуму», — добавил он.