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6 марта, источник: "РИА Новости" Украина

Участники блокады Донбасса забросали яйцами Татьяну Черновол

Участники блокады Донбасса забросали яйцами депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Татьяну Черновол.

Источник: "РИА Новости" Украина

Активисты в резкой форме отреагировали на визит к ним нардепа Татьяны Черновол, которая агитировала снять блокаду. Черновол пыталась продолжить агитацию, доказывая, что блокада вредит интересам Украины. В ответ в нее полетели яйца.

Сначала участник блокады доказывал ей, что она защищает «бизнес на крови». Когда депутат попыталась возразить оппоненту, ее ударила в лицо некая женщина.

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