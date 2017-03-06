Участники блокады Донбасса забросали яйцами Татьяну Черновол
Участники блокады Донбасса забросали яйцами депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Татьяну Черновол.
Участники блокады Донбасса забросали яйцами депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Татьяну Черновол.
Активисты в резкой форме отреагировали на визит к ним нардепа Татьяны Черновол, которая агитировала снять блокаду. Черновол пыталась продолжить агитацию, доказывая, что блокада вредит интересам Украины. В ответ в нее полетели яйца.
Сначала участник блокады доказывал ей, что она защищает «бизнес на крови». Когда депутат попыталась возразить оппоненту, ее ударила в лицо некая женщина.