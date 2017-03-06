Участники блокады Донбасса забросали яйцами Татьяну Черновол

Активисты в резкой форме отреагировали на визит к ним нардепа Татьяны Черновол, которая агитировала снять блокаду. Черновол пыталась продолжить агитацию, доказывая, что блокада вредит интересам Украины. В ответ в нее полетели яйца.

Сначала участник блокады доказывал ей, что она защищает «бизнес на крови». Когда депутат попыталась возразить оппоненту, ее ударила в лицо некая женщина.