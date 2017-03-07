Олланд: ЕС должен извлечь уроки из Brexit и приспособиться к жизни в составе 27 стран

«Если мы хотим, чтобы Европа была в ближайшие годы на высоте, она должна в первую очередь извлечь уроки из Brexit и быть способной жить в составе 27 стран», — сказал он. По мнению Олланда, ЕС и «в составе 27 стран может быть достаточно единым, чтобы вызывать к себе уважение».

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд по итогам неформального саммита в Версале с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Испании Мариано Рахоя и председателя Совета министров Италии Паоло Джентилони.

Лидер Франции подчеркнул, что никто не способен влиять на окружающих или принимать консолидированные решения, «если укрепляются противоречия». «Это касается в равной степени как Евросоюза, так и любой другой организации», — добавил он.

Вместе с тем, продолжил французский президент, общее единство Евросоюза, которое требуется в данный момент на фоне всех сложностей, «не тождественно единообразию».

«Именно поэтому я выступаю за то, чтобы были созданы новые формы сотрудничества. Должны быть новые проекты в рамках так называемой дифференцированной кооперации, которая бы позволила некоторым странам идти вперед быстрее и дальше в таких сферах, как оборона, углубление экономического и валютного союза в рамках еврозоны, социальная и налоговая гармонизация, культура, молодежные обмены — мы должны идти вперед быстрее и увереннее в составе нескольких стран, однако другие при этом не должны быть от этого отстранены, но иные не должны иметь возможности чинить этому препятствия», — заявил Олланд.

Таким образом, подытожил он, Евросоюз после Brexit должен выйти укрепленным и обновленным в сторону большей гибкости. «Очень важно, чтобы мы могли одновременно продемонстрировать солидарность в составе 27-и, но также показать способность двигаться вперед в разном ритме, отличающимся между странами, составляющими Европу 27-и», — отметил президент Франции.