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00:09 (мск), источник: ТАСС

Олланд: ЕС должен извлечь уроки из Brexit и приспособиться к жизни в составе 27 стран

ПАРИЖ, 6 марта. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Евросоюз должен извлечь уроки из решения Великобритании о выходе из сообщества (Brexit) и научиться жить по-новому в составе 27 государств, предоставляя странам-участницам выбор разных темпов интеграции в зависимости от их возможностей.

Источник: AP 2017

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд по итогам неформального саммита в Версале с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Испании Мариано Рахоя и председателя Совета министров Италии Паоло Джентилони.

«Если мы хотим, чтобы Европа была в ближайшие годы на высоте, она должна в первую очередь извлечь уроки из Brexit и быть способной жить в составе 27 стран», — сказал он. По мнению Олланда, ЕС и «в составе 27 стран может быть достаточно единым, чтобы вызывать к себе уважение».

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Лидер Франции подчеркнул, что никто не способен влиять на окружающих или принимать консолидированные решения, «если укрепляются противоречия». «Это касается в равной степени как Евросоюза, так и любой другой организации», — добавил он.

Вместе с тем, продолжил французский президент, общее единство Евросоюза, которое требуется в данный момент на фоне всех сложностей, «не тождественно единообразию».

«Именно поэтому я выступаю за то, чтобы были созданы новые формы сотрудничества. Должны быть новые проекты в рамках так называемой дифференцированной кооперации, которая бы позволила некоторым странам идти вперед быстрее и дальше в таких сферах, как оборона, углубление экономического и валютного союза в рамках еврозоны, социальная и налоговая гармонизация, культура, молодежные обмены — мы должны идти вперед быстрее и увереннее в составе нескольких стран, однако другие при этом не должны быть от этого отстранены, но иные не должны иметь возможности чинить этому препятствия», — заявил Олланд.

Таким образом, подытожил он, Евросоюз после Brexit должен выйти укрепленным и обновленным в сторону большей гибкости. «Очень важно, чтобы мы могли одновременно продемонстрировать солидарность в составе 27-и, но также показать способность двигаться вперед в разном ритме, отличающимся между странами, составляющими Европу 27-и», — отметил президент Франции.

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