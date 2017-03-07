Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Британец выжил после удаления девяти органов
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
00:12 (мск), источник: Newtimes.kz

Наказание за религиозный экстремизм в Казахстане могут ужесточить

В Казахстане могут ужесточить наказание за религиозный экстремизм. Сегодня Нурсултан Назарбаев озадачил главу Министерства по делам религий. Нурлану Ермекбаеву было поручено пересмотреть закон и не допустить распространения нетрадиционных религиозных течений, передает КТК.

Источник: Newtimes.kz

«У нас в стране созданы все условия для работы всех религиозных объединений. Есть свобода действия, поддерживаем. В то же время то, что происходит вокруг нас, религиозный экстремизм. Со всем этим разобраться, поставить в одно русло, посмотреть законодательство, что упущено — добавить. Большая работа в целом», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Министерству по делам религий необходимо сотрудничать со всеми сообществами страны, а также внимательно следить за работой НПО и молодежных организаций. Ермекбаев поспешил заверить, что среда, которую он курирует, вполне стабильна. Сейчас в стране действует свыше 3,5 тысяч религиозных объединений 18 конфессий. Большая часть из них исламского толка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Таиланде из желудка живой черепахи извлекли пять килограммов монет
МО РФ заявило о гибели российского военнослужащего под Пальмирой
Трамп подписал новый иммиграционный указ
Олланд: Евросоюз должен извлечь уроки из Brexit
Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» в дела Украины
Эксперты заявляют о второй волне сланцевой революции в США
Американские военные завершили учения «Зимний лагерь» в Эстонии
Машины поедут без паспорта
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
В Подмосковье выявили еще пять проблемных застройщиков
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь