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01:07 (мск), источник: Интерфакс

Песков заявил о неизбежной нормализации отношений Москвы и Вашингтона

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Российско-американские отношения неизбежно нормализуются, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, да», — сказал Песков в интервью телеканалу CNN, комментируя вопрос о возможности нормализации отношений между Россией и США.

«Давайте не будем мыслить категориями одного дня, одного месяца или даже одного года. Давайте взглянем немного шире. Давайте будем, хотя бы, как наши китайские друзья. Они обдумывают все десятками и сотнями лет, поэтому наши отношения неизбежно нормализуются», — отметил пресс-секретарь главы РФ.

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