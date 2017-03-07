Песков заявил о неизбежной нормализации отношений Москвы и Вашингтона

«Думаю, да», — сказал Песков в интервью телеканалу CNN, комментируя вопрос о возможности нормализации отношений между Россией и США.

«Давайте не будем мыслить категориями одного дня, одного месяца или даже одного года. Давайте взглянем немного шире. Давайте будем, хотя бы, как наши китайские друзья. Они обдумывают все десятками и сотнями лет, поэтому наши отношения неизбежно нормализуются», — отметил пресс-секретарь главы РФ.