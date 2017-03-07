Губернатор Сергей Левченко посетил крупные промышленные предприятия БЛПК, БрАЗ, «Фармасинтез»

Большую часть средств направили на новое газоочистное оборудование и модернизацию действующего. Поскольку экология — одна из основных проблем северного города.

Кроме того, глава региона встретился с активом Братска: обсудили работу автотранспортного предприятия, а также проблемы здравоохранения. По итогам встречи губернатор заявил, что правительство готово софинансировать строительство жилого дома для братских медиков.