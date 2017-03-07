Генпрокурор США направил письмо с объяснениями своих встреч с послом РФ

Ранее Сешнс оказался в центре скандала, когда выяснилось, что он встречался с российским послом до выборов в 2016 году, но не сообщил об этих встречах при утверждении на должность генпрокурора. В настоящее время в конгрессе расследуют так называемое «вмешательство России в выборы в США», в рамках которого изучаются контакты команды президента Дональда Трампа с российскими представителями.

В своем письме Сешнс вновь объясняет, что встречался с послом в качестве сенатора, а не представителя команды Трампа, а о контактах окружения тогда еще кандидата в президенты ему не было известно. Тем самым он отвечает на обвинения в даче ложных показаний под присягой, что считается в США преступлением.

«Я честно ответил на вопрос, который касался “продолжающегося обмена информацией во время (избирательной) кампании между окружением Трампа и посредниками от российского правительства”. Я не упоминал о контактах, которые у меня были с российским послом за эти годы, поскольку вопрос не касался этого», — говорится в письме генпрокурора.

Сешнс подтвердил, что имел «краткую беседу» с Кисляком в июле на съезде Республиканской партии в Кливленде, но она не касалась предвыборной кампании.