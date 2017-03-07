КНДР назвала целью запуска ракет отработку удара по базам США в Японии

За учениями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он призвал военных поддерживать высокий уровень готовности и запустить ракеты по противнику, когда поступит команда.

КНДР запустила ракеты 6 марта в 07:36 по местному времени (01:36 мск) из провинции Пхёнан-Пукто. Предположительно, речь идет об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. Запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

Южнокорейские военные заявили, что северокорейские ракеты пролетели около 1 тысячи километров.

В публикации центральной газеты Трудовой партии Кореи «Нодон синмун» говорится, что Пхеньян намерен укреплять свою мощь в «соответствии со статусом мощной восточной ядерной и военной державы».

Предыдущие испытания баллистических ракет, которые осудил Совбез ООН, Пхеньян провел 12 февраля.