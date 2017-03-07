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09:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Единство нации не выдержало критики

Спорный законопроект подвергли переименованию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вместо закона о единой российской нации будет разработан закон «Об основах государственной национальной политики». Такое решение приняла рабочая группа по подготовке концепции законопроекта. Вызвано это, как объяснил «Ъ» ее руководитель академик Валерий Тишков, «неготовностью общества воспринять идею единой нации». В законе должны прописать «понятийный аппарат, разграничение полномочий между уровнями власти, систему мониторинга межнациональной ситуации». По мнению экспертов, сначала надо «сделать всесторонний анализ ситуации в межэтнической сфере» и «разблокировать дискуссии» по этому вопросу в обществе.

На первом заседании рабочей группы по подготовке концепции законопроекта о российской нации обсуждались предложения ее членов. По словам экс-главы Миннаца Валерия Тишкова, решено назвать законопроект «Об основах госнацполитики».

Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название.
Валерий Тишковэкс-глава Миннаца

Напомним, что 31 октября на заседании президентского совета по межнациональным отношениям экс-глава Миннаца Вячеслав Михайлов предложил разработать закон «О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями». Подготовить законопроект до 1 августа Владимир Путин поручил президиуму совета.

Концепция российской нации как единой политической нации вызвала дискуссию. В национальных республиках высказались против из опасения, что российская нация станет нацией русских, а остальные народы потеряют свою этничность. Казаки, наоборот, потребовали учесть в документе «государствообразующую роль» русского народа, законодательно определить статус русских и принять федеральную программу по их поддержке.

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Об объединяющей роли русского народа, языка и культуры в «русском мире», по словам источника «Ъ» в президентском совете по межнациональным отношениям, говорил, выступая на заседании рабочей группы, руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Согласно новой концепции законопроекта, которую, по словам господина Тишкова, рабочая группа представит через месяц, в документе будут прописаны понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями, система мониторинга этноконфессиональных отношений в субъектах РФ, политика государства в отношении малых и коренных народов, принципы этнологической экспертизы законопроектов. Российской нации, отметил он, будет посвящен, скорее всего, специальный раздел. «Соберем предложения членов рабочей группы к заседанию президиума президентского совета в апреле, тогда можно будет говорить о концепции», — отметил господин Тишков.

«Мы пока изучаем предложения экспертов», — подтвердил «Ъ» член рабочей группы, экс-министр по делам национальностей Владимир Зорин. Он считает название закона «Об основах госнацполитики в РФ» «одним из рабочих вариантов». Главное, по его мнению, «закрепить еще раз на законодательном уровне идеи стратегии госнацполитики, которые вошли в реальную жизнь». Закон, считает господин Зорин, должен строиться на основе стратегии, в нем должны быть прописаны цели нацполитики: «упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ (российской нации); сохранение и развитие этнокультурного разнообразия народов; гармонизация межнациональных отношений; адаптация и интеграция мигрантов». Господин Зорин уверен, что общество согласно с заявленными целями нацполитики, а дискуссии вокруг понятия «единая нация» носят политический характер.

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Член комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации этноконфессиональных отношений протоиерей Всеволод Чаплин уверен, что «надо разблокировать дискуссии в обществе, загнанные под ковер, в том числе о российской нации». Господин Чаплин предлагает «снять разделение между элитой и народами и начать в обществе открытую дискуссию по основным проблемам», одной из которых он считает вопрос о государствообразующей роли русского народа. Решить его, по мнению господина Чаплина, можно, приняв два закона — о российской нации и о русском народе.

Эксперт по национальным вопросам Магомед Омаров уверен, что нормальный закон о госнацполитике можно написать только на основе «всестороннего анализа существующих в стране межнациональных проблем»: «Сейчас реальная ситуация неизвестна, нормальных социологических исследований нет, делаются только дежурные мониторинг и отчеты». Экспертное сообщество, по мнению господина Омарова, «не осмеливается сказать о реальных проблемах, не готово к откровенному разговору на эту тему с властью и обществом».

Наталья Городецкая

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