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02:42 (мск), источник: РИА Новости

Республиканцы предложили альтернативную реформу здравоохранения

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Республиканцы в палате представителей обнародовали в понедельник законопроект, с помощью которого они намерены заменить реформу здравоохранения, проведенную предыдущим президентом Бараком Обамой.

Это первое предложение республиканцев, которому затем предстоит пройти процедуру длительного торга и согласования между палатами конгресса. Как ожидается, демократическое меньшинство в обеих палатах конгресса будет оказывать яростное сопротивление действиям республиканцев.

Ключевой аспект предложения республиканцев — немедленная отмена штрафов для физических лиц и работодателей за отсутствие медицинской страховки. Также планируется предоставить налоговые вычеты физическим лицам и работодателям на приобретение страховки. Большинство налогов, связанных с предыдущей реформой, предлагается отменить с 1 января 2018 года. Также планируется ограничить расширение программы медицинской помощи бедным Medicaid, предусмотренное реформой Обамы.

Трамп и его Республиканская партия ранее говорили, что намерены как можно скорее отменить проведенную Обамой реформу, этот вопрос крайне политизирован для обеих партий конгресса. Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название «Лечение Обамы» (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.

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