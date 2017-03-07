Генсек ООН призвал КНДР воздержаться от дальнейших провокаций

«Генеральный секретарь осуждает пуски КНДР баллистических ракет, три из которых упали в исключительную экономическую зону Японии. Такие действия нарушают резолюции Совета Безопасности и серьезно подрывают мир и стабильность в регионе», — говорится в заявлении пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что «генеральный секретарь вновь призывает руководство КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к полному соблюдению своих международных обязательств».

В ночь на понедельник по московскому времени КНДР запустила четыре баллистических ракеты, которые, по сообщениям южнокорейских и японских представителей, пролетев около 1 тыс. км, упали в Японское море. Япония заявила, что, по меньшей мере, три из них рухнули в море в ее исключительной экономической зоне.

В соответствии с резолюциями СБ ООН Северной Корее запрещены ракетные пуски с использованием баллистических технологий.

Новый ракетный пуск, считают наблюдатели, вызовет новую волну осуждения и может привести к очередному ужесточению санкций ООН против КНДР.