Глава МИД Венесуэлы назвала президента Перу трусом и псом

Ранее в ходе своего визита в США сам Кучински, выступая в Принстонском университете, сравнил Латинскую Америку с «симпатичной собакой, не создающей проблем» для США.

«Господин Кучински, вы трус и единственный милый пес, который служит североамериканскому империализму», — приводит канал VTV заявление Родригес.

Слова Родригес уже вызвали бурную реакцию в Лиме. В понедельник МИД Перу распространил заявление, согласно которому принято решение срочно отозвать для консультаций посла в Каракасе Марио Лопеса, и выразил протест и полное неприятие подобных высказываний в адрес президента своей страны.