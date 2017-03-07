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03:48 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Венесуэлы назвала президента Перу трусом и псом

МЕХИКО, 7 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес назвала президента Перу Педро Кучински трусом и псом.

Источник: AP 2017

Ранее в ходе своего визита в США сам Кучински, выступая в Принстонском университете, сравнил Латинскую Америку с «симпатичной собакой, не создающей проблем» для США.

«Господин Кучински, вы трус и единственный милый пес, который служит североамериканскому империализму», — приводит канал VTV заявление Родригес.

Слова Родригес уже вызвали бурную реакцию в Лиме. В понедельник МИД Перу распространил заявление, согласно которому принято решение срочно отозвать для консультаций посла в Каракасе Марио Лопеса, и выразил протест и полное неприятие подобных высказываний в адрес президента своей страны.

Комментарии
1
Paladdin
)) Правильно, к черту дипломатию, надо называть вещи своими именами. Педро он и в Америке педро.
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