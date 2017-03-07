Назначен новый директор Белого дома по коммуникациям
Помощником президента США и директором его администрации по коммуникациям назначен Майкл Дубке. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Помощником президента США и директором его администрации по коммуникациям назначен Майкл Дубке. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Ранее Дубке был
В начале февраля сообщалось, что президент Дональд Трамп разочарован тем, как отработал первые две недели его
В связи с этим было принято решение найти Спайсеру напарника, который в новой администрации займется связями с общественностью.
Решение о назначении Спайсера на должность официального представителя Белого дома было принято в декабре. Во время президентской кампании Трампа он был представителем Национального комитета Республиканской партии.