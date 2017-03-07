Командующий ТОФ проверил готовность крейсера «Варяг» к одиночному бою

В частности, экипажу пришлось отразить воздушное нападение «противника», провести условный артиллерийский бой и учения по борьбе за живучесть корабля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС и начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимира Матвеева.

«Экипаж крейсера “Варяг” выполнил комплекс мероприятий по отражению удара средств воздушного нападения условного противника, обеспечил противолодочную и противодиверсионную защиту корабля, провел условный артиллерийский бой и ряд учений — по радиоэлектронной борьбе, РХБ-защите, борьбе за живучесть и другие», — сообщил Матвеев.