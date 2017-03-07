Командующий ТОФ проверил готовность крейсера «Варяг» к одиночному бою
Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц во время отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) проверил готовность крейсера «Варяг» к одиночному бою в море.
Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц во время отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) проверил готовность крейсера «Варяг» к одиночному бою в море.
В частности, экипажу пришлось отразить воздушное нападение «противника», провести условный артиллерийский бой и учения по борьбе за живучесть корабля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС и начальника отдела информационного обеспечения
«Экипаж крейсера “Варяг” выполнил комплекс мероприятий по отражению удара средств воздушного нападения условного противника, обеспечил противолодочную и противодиверсионную защиту корабля, провел условный артиллерийский бой и ряд учений — по радиоэлектронной борьбе,
Курсовая задача (К-2) — это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять задачи, а так же вести одиночный бой в различной