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04:30 (мск), источник: Вести Приморье

Командующий ТОФ проверил готовность крейсера «Варяг» к одиночному бою

Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц во время отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) проверил готовность крейсера «Варяг» к одиночному бою в море.

В частности, экипажу пришлось отразить воздушное нападение «противника», провести условный артиллерийский бой и учения по борьбе за живучесть корабля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС и начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимира Матвеева.

«Экипаж крейсера “Варяг” выполнил комплекс мероприятий по отражению удара средств воздушного нападения условного противника, обеспечил противолодочную и противодиверсионную защиту корабля, провел условный артиллерийский бой и ряд учений — по радиоэлектронной борьбе, РХБ-защите, борьбе за живучесть и другие», — сообщил Матвеев.

Курсовая задача (К-2) — это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять задачи, а так же вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

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